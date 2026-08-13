РЖД временно ограничили транспортировку грузов в порт Новороссийска РЖД ограничили перевозку грузов в черноморский порт Новороссийска

Москва13 авг Вести.В черноморский порт города Новороссийска временно ограничена перевозка грузов. Такое решение принято в РЖД, о чем сообщается самой компанией.

Меры будут действовать с 13 по 22 августа 2026 года. Они затронут транспортировку грузов в направлении двух станций: Новороссийск и Новороссийск-экспорт.

Решение принято на фоне совершенных атак со стороны Украины на город, расположенный на берегах Черного моря. Нанесен ущерб 21 жилому дому, нескольким единицам транспорта, а также четырем предприятиям.

Также произошло обрушение наземного путепровода на улице Магистральная. Последствия были ликвидированы, а движение транспорта восстановлено.