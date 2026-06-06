Власти ЛНР объявили об ограничениях на перевозки людей по трассе "Новороссия"

Перевозка пассажиров по трассе "Новороссия" в ЛНР временно ограничена Власти ЛНР объявили об ограничениях на перевозки людей по трассе "Новороссия"

Москва6 июн Вести.В Луганской Народной Республике (ЛНР) введены ограничения на пассажирские перевозки в направлении Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба правительства ЛНР.

Внимание: ограничены пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым сказано в сообщении

Уточняется, что эта мера обусловлена агрессией со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До особого распоряжения запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на ряде трасс: Р-150 на участке Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь, Р-280 на участке Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.

Кроме этого, временно нельзя перевозить автотранспортом группы детей по территории ЛНР и осуществлять движение пригородных поездов, за исключением мероприятий, согласованных профильными министерствами.

В последние дни боевики киевского режима активизировали атаки на транспорт, перевозящий мирных граждан.

Так, 2 июня беспилотник ВСУ нанес удар по рейсовому автобусу в Кременной в ЛНР, в результате чего пострадали 3 человека.

Утром 3 июня запущенный украинскими националистами БПЛА атаковал автобус в Енакиеве в ДНР, погибли 8 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот удар "охотой на людей".

На следующий день целью беспилотника ВСУ стал пригородный поезд в Новоайдарском округе ЛНР.