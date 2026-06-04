Москва4 июнВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский пригородный поезд в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка. В нем находились 13 пассажировнаписал Пасечник в мессенджере MAX
По его словам, пассажиров оперативно эвакуировали, обошлось без жертв. После работы оперативных служб движение на участке железной дороги возобновлено.