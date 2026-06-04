ВСУ ударили по пассажирскому поезду Луганск – Лантратовка в ЛНР Пасечник: ВСУ нанесли удар по пригородному поезду Луганск – Лантратовка

Москва4 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский пригородный поезд в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров написал Пасечник в мессенджере MAX

По его словам, пассажиров оперативно эвакуировали, обошлось без жертв. После работы оперативных служб движение на участке железной дороги возобновлено.