В ЛНР 3-летняя девочка тяжело ранена после атаки украинских боевиков

В ЛНР 3-летняя девочка тяжело ранена после атаки ВФУ В ЛНР 3-летняя девочка тяжело ранена после атаки украинских боевиков

Москва16 июн Вести.Украинские боевики ударили беспилотниками по Луганской Народной Республике, в результате вражеской агрессии пострадали три мирных жителя, в том числе, 3-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

[В Сватовском муниципальном округе] в результате удара БПЛА ранены два человека — трехлетняя девочка и ее 35-летняя мама. В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Женщина также находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Новоайдаре беспилотник атаковал гражданский грузовой автомобиль — ранен один человек.

Пасечник пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Атаки противника в отношении мирных жителей чиновник назвал целенаправленным террором, который не имеет никакого военного смысла.