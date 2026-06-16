Москва16 июнВести.Украинские боевики ударили беспилотниками по Луганской Народной Республике, в результате вражеской агрессии пострадали три мирных жителя, в том числе, 3-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
[В Сватовском муниципальном округе] в результате удара БПЛА ранены два человека — трехлетняя девочка и ее 35-летняя мама. В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Женщина также находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Новоайдаре беспилотник атаковал гражданский грузовой автомобиль — ранен один человек.
Пасечник пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Атаки противника в отношении мирных жителей чиновник назвал целенаправленным террором, который не имеет никакого военного смысла.