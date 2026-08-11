Из-за атаки БПЛА закрыто движение транспорта из Новороссийска в Геленджик

Движение транспорта из Новороссийска в Геленджик закрыто из-за атаки БПЛА Из-за атаки БПЛА закрыто движение транспорта из Новороссийска в Геленджик

Москва11 авг Вести.В Новороссийске и Кабардинке в целях безопасности введены ограничения движения транспорта на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки уточнил мэр в своем канале в мессенджере MAX

Ранее вечером 11 августа мэр Новороссийска сообщил, что в городе-герое ведется отражение атаки украинских БПЛА.

В настоящее время, как сообщил в MAX мэр Геленджика Алексей Богодистов, в городе-курорте объявлена ракетная опасность, угроза атаки БПЛА и безэкипажных морских катеров.