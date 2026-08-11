Москва11 авгВести.В Новороссийске и Кабардинке в целях безопасности введены ограничения движения транспорта на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная, а также в направлении Новороссийска из Кабардинкиуточнил мэр в своем канале в мессенджере MAX
Ранее вечером 11 августа мэр Новороссийска сообщил, что в городе-герое ведется отражение атаки украинских БПЛА.
В настоящее время, как сообщил в MAX мэр Геленджика Алексей Богодистов, в городе-курорте объявлена ракетная опасность, угроза атаки БПЛА и безэкипажных морских катеров.