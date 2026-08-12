Москва12 авгВести.В Краснодарском крае опубликованы первые кадры, на которых показаны последствия ударов украинских беспилотников по Новороссийску. Их показал оперативный штаб по региону.
На нем изображены частные и многоквартирные дома, которые получили повреждения в момент атаки Украины. Также ущерб нанесен и нескольким единицам транспорта.
По предварительной информации, повреждения получили больше 20 многоквартирных и частных домовнаписано в сообщении оперштаба
В настоящее время проводятся подомовые обходы и по каждому адресу составляются акты для последующих выплат компенсаций. Ведется оценка ущерба.