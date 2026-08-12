Опубликовано первое видео с последствиями атак ВСУ на Новороссийск

Кубанский оперштаб опубликовал первые кадры последствий атак на Новороссийск Опубликовано первое видео с последствиями атак ВСУ на Новороссийск

Москва12 авг Вести.В Краснодарском крае опубликованы первые кадры, на которых показаны последствия ударов украинских беспилотников по Новороссийску. Их показал оперативный штаб по региону.

На нем изображены частные и многоквартирные дома, которые получили повреждения в момент атаки Украины. Также ущерб нанесен и нескольким единицам транспорта.

По предварительной информации, повреждения получили больше 20 многоквартирных и частных домов написано в сообщении оперштаба

В настоящее время проводятся подомовые обходы и по каждому адресу составляются акты для последующих выплат компенсаций. Ведется оценка ущерба.