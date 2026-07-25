Москва25 июлВести.В станице Раевской Краснодарского края упали обломки украинских дронов. Об этом оперативный штаб региона написал в MAX.
Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийскомговорится в сообщении
Уточняется, что никто из людей не пострадал, однако есть повреждения. Фрагменты БПЛА при падении посекли кровлю частного дома и стены, а также спровоцировали возгорание. Специалисты оперативно потушили пламя.
Ранее в Новороссийске дважды объявляли опасность атаки беспилотников.