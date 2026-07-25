Под Новороссийском упали обломки дронов ВСУ, повреждена кровля дома Под Новороссийском упавшие обломки украинских дронов повредили кровлю

Москва25 июл Вести.В станице Раевской Краснодарского края упали обломки украинских дронов. Об этом оперативный штаб региона написал в MAX.

Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском говорится в сообщении

Уточняется, что никто из людей не пострадал, однако есть повреждения. Фрагменты БПЛА при падении посекли кровлю частного дома и стены, а также спровоцировали возгорание. Специалисты оперативно потушили пламя.

Ранее в Новороссийске дважды объявляли опасность атаки беспилотников.