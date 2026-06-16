Москва16 июнВести.Газопровод и два частных дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край в ночь на 16 июня, вторник. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
Последствиях вражеских ударов зафиксированы в двух муниципалитетах региона.
В Славянском районе пострадали два соседних частных дома – в одном повреждена кровля, в другом – стена. Возгорание в огороде одного из домовладений оперативно потушили до прибытия пожарных. В Калининском районе был поврежден газопровод за х. Журавлевка. Он уже восстановленговорится в сообщении штаба в мессенджере MAX
Отмечается, что обошлось без жертв и раненых.