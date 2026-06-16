Газопровод и два частных дома повреждены при ночной атаке БПЛА на Кубань

Появились подробности о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на Кубань Газопровод и два частных дома повреждены при ночной атаке БПЛА на Кубань

Москва16 июн Вести.Газопровод и два частных дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край в ночь на 16 июня, вторник. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Последствиях вражеских ударов зафиксированы в двух муниципалитетах региона.

В Славянском районе пострадали два соседних частных дома – в одном повреждена кровля, в другом – стена. Возгорание в огороде одного из домовладений оперативно потушили до прибытия пожарных. В Калининском районе был поврежден газопровод за х. Журавлевка. Он уже восстановлен говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Отмечается, что обошлось без жертв и раненых.