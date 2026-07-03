При атаке БПЛА повреждены жилые дома, ЛЭП и газовая труба в Приморско-Ахтарске

В Приморско-Ахтарске при атаке БПЛА повреждены жилые дома, ЛЭП и газовая труба При атаке БПЛА повреждены жилые дома, ЛЭП и газовая труба в Приморско-Ахтарске

Москва3 июл Вести.В Приморско-Ахтарске Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены жилые дома, линия электропередачи (ЛЭП) и газовая труба. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фрагменты беспилотников упали по девяти адресам. В результате в некоторых частных домах повреждено остекление и кровля. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП – подача электроэнергии не прерывалась. Во всех случаях пострадавших нет уточняется в официальном канале штаба в мессенджере MAX

Как отмечается, на местах происшествий работают оперативные и специальные службы.