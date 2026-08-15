Москва15 авгВести.Территория Белгородской области подверглась новым атакам со стороны Украины. В частности, БПЛА противника нанесли удары по объектам жилой инфраструктуры, сообщает оперштаб региона.
Инфраструктурные повреждения зафиксированы в Новой Таволжанке, Вознесеновке, Шебекино, Сергиевке, Красной Яруге, Октябрьском и ряде других населенных пунктов.
Нанесен ущерб домам и прилегающим к ним хозяйственным объектам, нескольким автомобилям и коммерческому объекту. Была перебита газовая труба и линия электропередач.