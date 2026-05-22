Движение грузовиков через Херсонскую область в Крым временно запретили

Москва22 мая Вести.Власти Херсонской области ввели временные ограничения на проезд большегрузного транспорта по трассе "Новороссия" в сторону пункта пропуска "Джанкой" в Крыму. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сальдо, сообщили в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что запрет был введен 21 мая для обеспечения безопасности движения транзитного автомобильного транспорта.

Ограничение вводится с 00.00 21 мая до особого распоряжения. Зона ограничения – участок трассы с 463 по 494 километр сказано в сообщении

Исключения сделаны для грузовиков, перевозящих военные и специальные грузы, лекарства, строительную технику, топливо, скоропортящиеся продукты и социально значимые товары.