ГК "Дело" заявила о приостановке деятельности терминала в Новороссийске

В Новороссийске приостановлена операционная деятельность терминала ГК "Дело" ГК "Дело" заявила о приостановке деятельности терминала в Новороссийске

Москва13 авг Вести.ГК "Дело" объявила о приостановке операционной деятельности зернового терминала КСК в Новороссийске. Информацию организация опубликовала в MAX.

Группа компаний "Дело" сообщает о приостановке операционной деятельности своего зернового терминала КСК, расположенного в порту Новороссийска. Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции говорится в сообщении

Принятое решение связано с необходимостью обеспечить безопасность работников и инфраструктуры, уточнили в компании. О сроках возобновления работы ГК "Дело" проинформирует дополнительно.