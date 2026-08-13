Москва13 авгВести.ГК "Дело" объявила о приостановке операционной деятельности зернового терминала КСК в Новороссийске. Информацию организация опубликовала в MAX.
Группа компаний "Дело" сообщает о приостановке операционной деятельности своего зернового терминала КСК, расположенного в порту Новороссийска. Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операцииговорится в сообщении
Принятое решение связано с необходимостью обеспечить безопасность работников и инфраструктуры, уточнили в компании. О сроках возобновления работы ГК "Дело" проинформирует дополнительно.