При атаке БПЛА на Новороссийск поврежден зерновой терминал

БПЛА повредили инфраструктуру зернового терминала в Новороссийске При атаке БПЛА на Новороссийск поврежден зерновой терминал

Москва12 авг Вести.При атаке украинских беспилотников на Новороссийск была повреждена инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе "Объединенной зерновой компании".

В результате ночной атаки на Новороссийск повреждена инфраструктура зернового терминала НКХП, никто из сотрудников предприятия не пострадал говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже.