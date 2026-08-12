Москва12 авгВести.При атаке украинских беспилотников на Новороссийск была повреждена инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе "Объединенной зерновой компании".
В результате ночной атаки на Новороссийск повреждена инфраструктура зернового терминала НКХП, никто из сотрудников предприятия не пострадалговорится в сообщении
В пресс-службе добавили, что подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже.