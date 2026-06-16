Москва16 июнВести.Один из украинских беспилотников повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву… Поврежден объект МНПЗ. Пострадавших нет

написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Экстренные службы работают на месте происшествия.

Всего за 16 июня в черте региона были уничтожены 60 вражеских дронов.

Московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ") — крупное промышленное предприятие в районе Капотня на юге Москвы.