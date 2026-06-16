Один из дронов ВСУ повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода

Один из БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода Один из дронов ВСУ повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода

Москва16 июн Вести.Один из украинских беспилотников повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву… Поврежден объект МНПЗ. Пострадавших нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Экстренные службы работают на месте происшествия.

Всего за 16 июня в черте региона были уничтожены 60 вражеских дронов.

Московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ") — крупное промышленное предприятие в районе Капотня на юге Москвы.