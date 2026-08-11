Москва11 авг Вести.Удары Вооруженных Сил России привели к нарушению работы объекта "Нафтогаза". Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

Уточняется, что в результате атаки была повреждена газовая инфраструктура в Полтавской области.

По имеющимся данным, была нарушена работа критического важного энергетического оборудования компании.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в течение прошедшей ночи 11 августа нанесли массированный удар по объектам на Украине. Мощные взрывы произошли в Киеве и Запорожье, после чего на промышленных, военных и складских объектах в этих городах были зафиксированы пожары.