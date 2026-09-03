Юристы и посольство России готовят протест в связи с арестом Норвегией суда РФ Чекунов: юристы РФ готовятся опротестовать арест "Профессора Молчанова"

Москва3 сен Вести.Российские юристы совместно с посольством РФ готовят протест в связи с арестом Норвегией российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ну, во первых, скажу, что уже предприняли юридические меры, уже юристы треста и юристы Российской Федерации в координации с посольством России в Норвегии готовят опротестование этого незаконного ареста местным судом, подчеркну, по иску частной компании "Нафтогаз Украины", российского суверенного судна сказал Чекунков на итоговой пресс-конференции форума​​ ВЭФ

По его словам, это является "правовым нигилизмом".

У нас уже были прецеденты, мы отбивали такие атаки, честно, не ожидали, что такое может случиться вообще в отношении суверенного государственного судна. Мы юридически эту ситуацию решим добавил министр

2 сентября норвежский суд задержал судно "Профессор Молчанов", принадлежащее Росгидромету, по иску украинского "Нафтогаза". В компании заявили, что арест является частью процедуры исполнения арбитражного решения Гааги от апреля 2023 года, которым Россия обязана выплатить 4,22 млрд долларов по спору о крымских активах. Российская сторона юрисдикцию арбитража по этому делу не признает.

Российское посольство в Осло квалифицировало арест "Профессора Молчанова" как политически мотивированное нарушение международного права. Сотрудники дипмиссии поддерживают связь с норвежскими властями и администрацией Шпицбергена.