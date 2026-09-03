Москва3 сен Вести.Арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" норвежскими властями по запросу украинской компании "Нафтогаз" не останется без ответа со стороны РФ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат назвала захват судна очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада.

Если раньше они это камуфлировали под какие-то истории, связанные с правами человека, демократией, теперь они не утруждают себя вообще в принципе объяснениями, а просто захватывают суда, отнимают грузы, даже уже не арестовывают, а просто похищают экипажи. Ну, дождутся. И соответствующаяя рекция последует сказала Захарова, чьи слова приводят "Известия"

Российское судно "Профессор Молчанов", принадлежащее Росгидромету, было задержано 2 сентября по решению норвежского суда на основании иска украинской компании "Нафтогаз". В самой организации заявили, что арест связан с исполнением решения Гаагского арбитража от апреля 2023 года, обязавшего Россию выплатить 4,22 млрд долларов по спору об активах в Крыму. Москва юрисдикцию данного арбитража по иску "Нафтогаза" не признает.