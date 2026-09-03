Москва3 сен Вести.Задержание российского судна на Шпицбергене бессмысленно незаконно, заявил вице-премьер – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью ИС "Вести".

Это действительно прямое нарушение договора о Шпицбергене. Во-первых, это бессмысленно, потому что они все равно отпустят этих людей. Эти люди ничего плохого им не сделали. Они находятся в рамках законодательного пространства. Во-вторых, они ничего от этого не получат. То есть это совершенно бессмысленная и совершенно незаконная акция сказал Трутнев

2 сентября норвежский суд задержал судно "Профессор Молчанов", принадлежащее Росгидромету, по иску украинского "Нафтогаза". В компании заявили, что арест является частью процедуры исполнения арбитражного решения Гааги от апреля 2023 года, которым Россия обязана выплатить 4,22 млрд долларов по спору о крымских активах. Российская сторона юрисдикцию арбитража по этому делу не признает.

Российское посольство в Осло квалифицировало арест "Профессора Молчанова" как политически мотивированное нарушение международного права. Сотрудники дипмиссии поддерживают связь с норвежскими властями и администрацией Шпицбергена.