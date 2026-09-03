Москва3 сен Вести.Российское посольство в Норвегии квалифицирует арест научно-исследовательского суда "Профессор Молчанов" как политически мотивированное нарушение международного права. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

Посольство расценивает арест судна Росгидромета "Профессор Молчанов", находящегося в эксплуатации ФГУП "ГТ "Арктикуголь", как политически мотивированное нарушение международного права. Он произошел по постановлению окружного суда Северного Тромсе и Сеньи во исполнение решения Гаагского арбитража, юрисдикцию которого по иску компании "Нафтогаз" российская сторона не признает и в процессе по этому делу не участвовала заявил глава дипмиссии

По его словам, выпуск постановления накануне захода "Профессора Молчанова", которого эксплуатирует ФГУП "ГТ "Артикуголь", и его оглашение именно в период пребывания судна в Баренцбурге "отчетливо указывает на скоординированный и преднамеренный характер этой акции". Представитель дипведомства сообщил, что адвокаты готовят апелляцию на решение суда Норвегии и будут добиваться соблюдения прав российских граждан законными средствами.

Требуем от Норвегии выполнения своих обязательств по договору о Шпицбергене 1920 г., включая недискриминационное отношение к другим его участникам и неиспользование архипелага как инструмента давления в несвязанных с ним спорах заявил посол.

Корчунов также сообщил, что российские дипломаты поддерживают связь с норвежскими властями и администрацией Шпицбергена.

Посольство поддерживает контакт с норвежскими властями, включая МИД Норвегии и губернатора Шпицбергена. Настаиваем на незамедлительном освобождении судна, обеспечении безопасности его пассажиров и экипажа сказано в заявлении

2 сентября норвежский суд задержал судно "Профессор Молчанов", принадлежащее Росгидромету, по иску украинского "Нафтогаза". В компании заявили, что арест является частью процедуры исполнения арбитражного решения Гааги от апреля 2023 года, которым Россия обязана выплатить 4,22 млрд долларов по спору о крымских активах. Российская сторона юрисдикцию арбитража по этому делу не признает.