Норвежские силовики не встречались с экспедиционниками "Профессора Молчанова"

Силовики Норвегии не встречались с экспедиционниками "Профессора Молчанова" Норвежские силовики не встречались с экспедиционниками "Профессора Молчанова"

Москва3 сен Вести.Члены экспедиции судна "Профессор Молчанов" не контактировали с представителями норвежских силовых ведомств после ареста судна на Шпицбергене, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным ведомства, представители норвежских правоохранительных структур узнали об аресте судна лишь вечером 2 сентября из СМИ.

Ранее на официальном сайте губернатора Шпицбергена опубликовали материал, в котором объяснили арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" соответствующим заявлением украинской компании "Нафтогаз".

Посол России в Осло Николай Корчунов сообщил о намерении адвокатов обжаловать решение норвежского суда об аресте судна.