Москва3 сенВести.Члены экспедиции судна "Профессор Молчанов" не контактировали с представителями норвежских силовых ведомств после ареста судна на Шпицбергене, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
По данным ведомства, представители норвежских правоохранительных структур узнали об аресте судна лишь вечером 2 сентября из СМИ.
Ранее на официальном сайте губернатора Шпицбергена опубликовали материал, в котором объяснили арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" соответствующим заявлением украинской компании "Нафтогаз".
Посол России в Осло Николай Корчунов сообщил о намерении адвокатов обжаловать решение норвежского суда об аресте судна.