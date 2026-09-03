"В состоянии блокады": МИД РФ обвинил Норвегию в дискриминации россиян МИД РФ: россияне на Шпицбергене находятся в состоянии блокады

Москва3 сен Вести.Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии Хейди Олуфсен и заявило решительный протест в связи с дискриминационными действиями Осло в отношении российского присутствия на архипелаге Шпицберген, следует из пресс-релиза ведомства. В Москве подчеркнули, что введенные Норвегией ограничительные меры фактически поставили работающие там российские организации и граждан в условия блокады.

В условиях введенных Норвегией на Шпицбергене в нарушение норм международного права ограничительных мер против нашей страны, работающие на архипелаге российские организации и граждане фактически находятся в состоянии блокады. Подобная дискриминация россиян является прямым нарушением Норвегией Договора о Шпицбергене 1920 года отметили в МИД РФ

Ранее на этой неделе норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по запросу украинской компании "Нафтогаз". Судно, принадлежащее Росгидромету, выполняло плановый рейс с грузами для российских поселков Баренцбург и Пирамида. Москва требует от Осло снять арест и соблюдать международные обязательства. Экипажу и пассажирам оказывается консульская помощь.