Москва3 сен Вести.Российская сторона категорически не приемлет арест научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", а также действия Норвегии, которые в последнее время активизировались и направлены на ограничение законного российского присутствия на архипелаге Шпицберген. Об этом заявили в МИД России.

3 сентября Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсен и заявило ей решительный протест в связи с арестом российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген.

Послу было указано, что российская сторона категорически не приемлет не только арест судна "Профессор Молчанов", но и в целом активизировавшиеся в последнее время действия Норвегии говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства

Москва требует от Осло безусловного соблюдения норм международного права, включая положения и дух Договора о Шпицбергене.

О задержании российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" стало известно 2 сентября. По имеющимся данным, норвежские власти арестовали его на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз".

Как заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов, российское диппредставительство в Норвегии квалифицирует арест научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" как политически мотивированное нарушение международного права.