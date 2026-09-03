Москва3 сен Вести.Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на брифинге в рамках Восточного экономического форума сообщил, что для эвакуации российской творческой экспедиции с архипелага Шпицберген выделено судно Морспасфлота.

Решение было принято после того, как норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по иску украинской компании "Нафтогаз", запретив ему покидать место стоянки до решения губернатора Шпицбергена.

На борту арестованного судна находится творческая группа художников и скульпторов под руководством Александра Пономарева. Для обеспечения их возвращения на родину Минтранс РФ уже выделил спасательное судно.

Для эвакуации людей, чтобы им было на чем оттуда уехать, задействовано судно Морспасфлота, уже выделено судно Минтрансом [РФ]. Примерно половина людей, кто справится со своим творческим заданием до середины сентября, убудут судном Морспасфлота. Остальным будет обеспечено консульское сопровождение, они вернутся воздухом из Норвегии сообщил Чекунков

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов отметил, что арест судна "Профессор Молчанов" в Норвегии оспорят. Дипломаты РФ поддерживают связь с экипажем.