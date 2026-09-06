В России за 15 лет появилось 28 новых островов из-за глобального потепления

Глобальное потепление увеличило территорию России на 28 островов В России за 15 лет появилось 28 новых островов из-за глобального потепления

Москва6 сен Вести.За последние 15 лет в России открыто 28 новых островов, появившихся из-за таяния ледников в Арктике. Об этом сообщил канал SHOT на платформе MAX.

По данным канала, в 2025 году на карте Российской Федерации появился остров в заливе Борзова на Новой Земле – его площадь составила 400 на 121 метр.

В 2025 году на карте РФ появился остров в заливе Борзова на Новой Земле. Тогда ученый Андрей Леонов зафиксировал окончательное отделение суши от острова из-за таяния ледника… Всего же за последние 15 лет в России открыли 28 новых островов говорится в публикации

Самый крупный из новых островов расположен на Земле Франца-Иосифа – его площадь порядка 200 квадратных километров, что в три раза больше Манхэттена.

Образование новых территорий расширяет экономическую зону России в Арктике и на Крайнем Севере, а также открывает доступ к возможным запасам газа, нефти и новым рыбным ресурсам.

Все обнаруженные острова находятся на севере страны и покрыты ледниками.