Москва26 авг Вести.В северной части Каспийского моря из-за снижения уровня воды обнаружили новые участки суши, сообщил основатель казахстанской туристической компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов.

Одним из таких образований он назвал остров Рыбачий, расположенный примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой и примерно в 30 километрах от села Баутино в Мангистауской области Казахстана.

По словам Мухашова, которые приводит портал Lada.kz, в прибрежных водах возле острова обитают рыбы и птицы, а на суше встречаются волки, дикие кабаны и барсуки. Сам предприниматель уже посещал остров и отметил его живописную природу.

Эта территория отличается своей удивительной и живописной природой сказал он

Точное время появления острова Рыбачий неизвестно. В 2025 году ученые сообщали о подтверждении появления другого нового острова на севере Каспийского моря в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный.

Ранее биолог, начальник отдела морских рыб европейских морей Департамента морских и пресноводных рыб России ФГБНУ "ВНИРО" Сергей Леонтьев сообщал, что за последние 30 лет уровень воды в Каспийском море снизился почти на 3 метра. Основная причина - изменение климата.