ВОЛС в Каспийском море может вывести российские технологии на Ближний Восток

Проложенный по дну Каспия оптоволоконный кабель открывает возможности для России ВОЛС в Каспийском море может вывести российские технологии на Ближний Восток

Москва15 авг Вести.Российские компании могут быть заинтересованы в развитии "локального" взаимодействия с операторами связи центральноазиатских и ближневосточных стран. В частности, участие россиян в проекте Транскаспийской волоконно-оптическая линии связи (ВОЛС) может открыть новые возможности. Такое мнение высказал ИС "Вести" замдиректора Исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ Тимофей Воронин.

Для Российской Федерации запуск линии станет как новым конкурентным вызовом, так и источником дополнительных возможностей, указал он.

В первую очередь данный кабель как раз прокладывается в том числе и в обход тех путей передачи информации, которые проложены по территории России. С другой стороны, России может быть интересно участие в данном проекте. Во-первых, [это] наличие резервного шлюза некоего в глобальную сеть. Во-вторых, конечно же, прокладка кабеля способствует выходу различных российских решений, технологий на рынке стран Ближнего Востока сказал Воронин

Предполагается, что проложенный по дну Каспийского моря кабель "сформирует новый высокоскоростной цифровой коридор" между Азией и Европой.