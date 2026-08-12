Камчатка переключается на спутниковую связь Специалисты проверяют подключение Камчатки к спутниковой связи

Москва12 авг Вести.Специалисты начали проверку подключения Камчатского края к спутниковой связи. Как сообщает правительство региона, практически все операторы связи и другие пользователи уже используют зарезервированные мощности.

Сейчас основная задача — полностью перенастроить всю маршрутизацию на спутниковый канал связи. В этих работах задействованы десятки специалистов пояснил министр цифрового развития Камчатского края Григорий Бондаренко, слова которого приводятся в канале регионального правительства на платформе MAX

По его словам, ранее была проведена огромная подготовительная работа перед началом основных мероприятий по модернизации подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которые намечены на 12-15 августа.

Бондаренко уточнил, что переключение на спутниковую связь проходит планомерно и для части абонентов может занять несколько часов.