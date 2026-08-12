В ближайшие часы доступ в интернет пропадет для части абонентов на Камчатке

Часть Камчатки останется без интернета в ближайшие часы В ближайшие часы доступ в интернет пропадет для части абонентов на Камчатке

Москва12 авг Вести.Часть абонентов в Камчатке останется без доступа к интернету в течение нескольких часов на фоне подключения региона к спутниковой связи. Об этом сообщает правительство Камчатского края.

Перевод на резервный спутниковый канал организаций, обеспечивающиих жизнедеятельность региона завершен. У остальных абонентов доступ к интернету пропадет в ближайшие часы уточнил министр цифрового развития Камчатского края Григорий Бондаренко, слова которого приводятся в канале регионального правительства на платформе MAX

Как сообщалось ранее, переключение Камчатского края на спутниковую связь проходит планомерно и для части абонентов может занять несколько часов. В настоящее время практически все операторы связи и другие пользователи уже используют зарезервированные мощности.