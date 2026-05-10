На время укрепления подводной линии связи на Камчатке отключат интернет

Москва10 мая Вести.Летом на Камчатке планируются работы по укрепелению подводной волоконно-оптическая линия связи, поэтому будет отключен на два месяца интернет, сообщаеится в MAX-канале администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.

Данные работы на мысе Левашова должны были выполнить в 2025 году. Но помешала погода. Если берег не укрепить, из-за его постоянного подмыва регион может надолго остаться без сети.

На время работ высокоскоростной интернет станет недоступен. В социально значимых учреждениях будет резервный спутниковый канал связи отмечается в сообщении

Об отключении жителей уведомят примерно за 2 дня. Точные даты зависят от погоды.