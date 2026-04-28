Мост через реку Авачу в камчатском Елизове перекрыли для ремонта покрытия

В камчатском Елизове перекрыли мост через реку Авачу Мост через реку Авачу в камчатском Елизове перекрыли для ремонта покрытия

Москва28 апр Вести.Мост через реку Авачу на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково, в черте города Елизово перекрыли на время ремонтных работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Утром 28 апреля, в связи с проведением работ по устранению дефектов в асфальтобетонном покрытии проезжей части, ограничили движение для всех видов транспорта (кроме дорожно-строительной техники) на … мосту через реку Авачу написали в сообщении

Там также уточнили, что длина закрытого участка составляет 330 метров. Автовладельцам рекомендовали воздержаться от поездок по маршруту.