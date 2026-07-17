Москва17 июл Вести.ПАО "Ростелеком" завершило ремонт подводной волоконно-оптической линии связи на участке Петропавловск-Камчатский – Анадырь (ПВОЛС) и полностью возобновило оказание услуг для жителей Анадыря и Угольных Копей вечером 16 июля, сообщила пресс-служба правительства Чукотского автономного округа в мессенджере МАХ.

Предположительно, морской кабель был поврежден снастями или якорем рыболовецкого судна. Работы по восстановлению велись трое суток и восемь часов. Специалисты заменили порядка 800 метров кабеля.

Менее чем за четверо суток удалось восстановить полноценное предоставление цифровых услуг жителям и организациям Анадыря и Угольных Копей. Департамент цифрового развития держал ход работ на контроле, осуществляя постоянный мониторинг качества предоставления резервных каналов связи и их доступности для социально значимых учреждений отметил начальник Департамента цифрового развития Чукотского автономного округа Бари Хаиров

Протяженность ПВОЛС Петропавловск-Камчатский — Анадырь — Угольные Копи составляет 2 173 км. Кабель проложен на глубине до 6 000 метров.