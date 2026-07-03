Москва3 июлВести.Регулярное авиасообщение возобновляется между Камчатским краем и Чуковским автономным округом. Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Елизово, рейсы запланированы с 6 июля.
С 6 июля из аэропорта Елизово возобновляются регулярные рейсы в Анадырь. Перелеты будет выполнять авиакомпания "Аврора"говорится в официальном Telegram-канале воздушной гавани
Вылеты на Чукотку запланированы по понедельникам в 09.30 с прибытием в Анадырь – в 13.10. Обратно на Камчатку перелет будет выполняться в 14.40 с посадкой самолета на полуострове в 18.30 местного времени. Рейсы обслуживаются на воздушных судах Bombardier Q400.