Между Камчаткой и Чукоткой возобновляется регулярное авиасообщение Регулярное авиасообщение возобновляется между Камчаткой и Чукоткой

Москва3 июл Вести.Регулярное авиасообщение возобновляется между Камчатским краем и Чуковским автономным округом. Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Елизово, рейсы запланированы с 6 июля.

С 6 июля из аэропорта Елизово возобновляются регулярные рейсы в Анадырь. Перелеты будет выполнять авиакомпания "Аврора" говорится в официальном Telegram-канале воздушной гавани

Вылеты на Чукотку запланированы по понедельникам в 09.30 с прибытием в Анадырь – в 13.10. Обратно на Камчатку перелет будет выполняться в 14.40 с посадкой самолета на полуострове в 18.30 местного времени. Рейсы обслуживаются на воздушных судах Bombardier Q400.