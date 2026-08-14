Москва14 авгВести.Работы на подводной волоконно-оптической линии связи на Камчатке завершены с опережением сроков, сообщила пресс-служба краевого правительства в мессенджере МАХ.
Работы на подводной волоконно-оптической линии связи полностью завершены. Остались завершающие штрихи — наша задача проверить и убедиться, что все абоненты перешли со спутниковых каналов и получили доступ к высокоскоростному интернетурассказал министр цифрового развития Камчатского края Григорий Бондаренко
Специалисты врезали новый участок кабеля в действующую линию связи, а также заглубили его и установили новые муфты. Со всеми этими манипуляциями они справились чуть более чем за 48 часов.