Климатолог Дэниэлс: темпы потепления в России и Канаде превышают среднемировые Климатолог Дэниэлс: в России и Канаде происходит стремительное потепление

Москва4 авг Вести.Изменение климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, заявила профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс в интервью РИА Новости.

Россия и Канада, являясь северными странами с обширными таежными лесами, сталкиваются с темпами потепления, которые значительно превышают мировые показатели, отметила Дэниэлс.

По ее словам, резкие погодные явления, такие как тепловые купола, продолжительные засухи и лесные пожары, оказывают особенно разрушительное воздействие на лесные экосистемы, население и биоразнообразие России и Канады.

Ускоренное нагревание в северных широтах обусловлено, в частности, сокращением площади снежного и ледового покрова. По мере таяния этого покрова поверхность Земли начинает поглощать больше солнечной энергии, что приводит к дополнительному усилению потепления, пояснила климатолог.

В этой связи в России и Канаде значительно увеличивается вероятность возникновения продолжительных периодов аномальной жары, засухи и масштабных природных пожаров, заключила Дэниэлс.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что климат в России станет значительно теплее в ближайшие десять лет. Наиболее стремительно этот процесс протекает в Арктике.