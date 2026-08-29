На Дальнем Востоке открыли 105 месторождений полезных ископаемых в этом году Минприроды: на Дальнем Востоке открыли 105 месторождений полезных ископаемых

Москва29 авг Вести.С начала года на Дальнем Востоке открыли 105 месторождений твердых полезных ископаемых, включая месторождение Телевеем на Чукотке с запасами почти 27 тонн золота и 292 тонны серебра. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума.

С начала года на государственный баланс уже поставлены запасы 105 месторождений твердых полезных ископаемых на территории Дальневосточного федерального округа. Среди значимых открытий - золоторудное месторождение Телевеем на Чукотке с запасами 26,7 тонны золота и 292 тонны серебра сказал он

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