В Сибири открыли очередное крупное газоконденсатное месторождение Минприроды: в ЯНАО обнаружили крупное газоконденсатное месторождение

Москва27 авг Вести.Крупное газоконденсатное месторождение с запасами газа 50,2 млрд кубических метров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) открыто в этом году. Об этом рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

В интервью ТАСС глава ведомства пояснил, что новые месторождения постоянно обнаруживаются по всей России.

Например, открыто крупное по запасам газа (50,2 млрд кубических метров) газоконденсатное месторождение им. Н.И. Григорьева в ЯНАО сказал он

Основные итоги работы геологов будут подведены в конце года, добавил он.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов рассказал, что в первом полугодии прирост запасов алмазов в РФ превысил 100 млн карат.