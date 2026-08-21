Губернатор ЯНАО: мы испытываем гордость за наш газ, который греет всю страну

Губернатор ЯНАО Артюхов: ямальский газ согревает дома россиян по всей стране Губернатор ЯНАО: мы испытываем гордость за наш газ, который греет всю страну

Москва21 авг Вести.Ямальский газ согревает дома россиян по всей стране, и это повод для гордости. Об заявил в интервью ИС "Вести" губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

По его словам, обеспечение газом домов - дело рук как жителей региона, так и их земляков, приехавших из разных уголков РФ.

Ямал согревает дома россиян в любом уголке страны. Газ, который мы здесь добываем, он греет людей по всей стране. И это сделано было нашими руками, руками наших земляков. С разных уголков России. И это повод для гордости рассказал Артюхов

Местные жители отметили, что на Ямале суровый климат, но здесь проживают люди с "горячими сердцами", для которых этот регион – настоящее и будущее.