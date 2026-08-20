Москва20 авг Вести.Высокие демографические показатели на Ямале означают, что регион социально благополучный, заявил в интервью ИС "Вести" губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

ЯНАО – один из богатейших регионов России по числу многодетных, каждая четвертая семья воспитывает не меньше трех детей.

Ямал — социально благополучный регион, и лучшее тому подтверждение – наш показатель по демографии. Очень высокая планка для северного региона. Когда-то считалось, что это место, где нужно исключительно зарабатывать "северные" зарплаты и бегом отсюда убегать куда-то на юга. Жизнь сильно поменялась за последние десятилетия, наши города обжились, стали уютными, и сегодня мы видим, как здесь рождаются новые семьи отметил Дмитрий Артюхов

По поручению губернатора с этого года региональный маткапитал увеличили до миллиона рублей. Уже 400 семей получили сертификат, который можно использовать для улучшения жилищных условий в пределах округа либо на лечение в клиниках по всей России.