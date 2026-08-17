Москва17 авг Вести.В России предприняты различные меры поддержки для роста числа многодетных семей, среди них – семейная ипотека и ежемесячное пособие. Об этом говорится в интервью уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, лидера предвыборного списка "Единой России" М.А. Львовой-Беловой генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Львова-Белова подчеркнула, что актуальная задача государства – повысить демографические показатели. Также важно, чтобы детям в семье было комфортно и безопасно.

С точки зрения разных сфер делается много. Допустим, то, что касается жилья: у нас есть возможности материнского капитала, семейной ипотеки. Молодая семья до 35 лет может получить субсидию на покупку жилья. То, что касается разных выплат и мер поддержки – это сейчас единое ежемесячное пособие для семей с низким достатком. Это же круто, когда ты можешь просто прийти и в сложный момент получить вот эту финансовую поддержку от государства. Семья не должна просить, она должна в проактивном режиме получать эту помощь с уважением. И, я думаю, что постепенно мы в этом направлении движемся указала она

Также в интервью Мария Львова-Белова назвала многодетных родителей героями и раскрыла свой главный жизненный принцип.