Москва20 сен Вести.Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с ИС "Вести" перечислила ряд инициатив в поддержку многодетных семей, а также матерей и отцов, которые воспитываю детей в одиночку.

Она отметила, что в рамках народной программы "Единой России" были проведены встречи с семьями, на которых были озвучены вопросы, касающиеся жилищных условий и их расширения, а также сохранения материнского капитала и региональных субсидий. Кроме того, в беседах с многодетными семьями были подняты темы льготных ипотечных кредитов на строительство или покупку жилого дома.

Большая семья требует большого пространства и возможности растить детей. Я донесла это до президента — он поддержал. В ближайшее время это ляжет в документы, которые будут приняты нашими министерствами и ведомствами. То, что касается транспорта, тоже большая проблема для многодетных семей, потому что чем больше детей, тем сложнее их всех посадить в одну машину, машина должна быть мощная. И тут тоже требуются дополнительные меры поддержки. Я также президенту это обозначила, он это поддержал рассказала Львова-Белова

Еще одна инициатива партии — социальные няни. По словам Львовой-Беловой, это особенно актуально для семей участников спецоперации и матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку. В настоящее время пул аккредитованных нянь работает в Иркутской, Новосибирской и Московской областях.