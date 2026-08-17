Москва17 авг Вести.Многодетные родители являются героями. Об этом в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Мария Львова-Белова.

Она рассказала, что своего первого ребенка родила в 20 лет.

Я выросла в многодетной семье. Нас четверо, и я старшая дочь. У нас очень большая разница в возрасте – 10, 13, 16 лет. Поэтому мой первый ребенок был моим четвертым ребенком. Я уже умела абсолютно все с точки зрения бытовых вещей. А с точки зрения обеспеченности финансовой вообще и жилищных условий как-то мы постепенно [справились]. Я не могу сказать, что было сложно поделилась она

Львова-Белова добавила, что, когда в 25 лет родила третьего ребенка, возникли трудности с восприятием в обществе.

Было отношение, что "да зачем ей это все?". Вот с точки зрения текущей ситуации сейчас этого нет вообще. Я это прямо могу констатировать. Я была в каждом субъекте Российской Федерации, видела малые города, села. То есть наоборот, считается, что если семья решается на рождение третьего и последующего ребенка, то они герои. И это действительно настоящее изменение мышления. Мне кажется, что это очень важный шаг, потому что все остальное дальше будет докручиваться к тому, что общество принимает как норму и стремится к этому. И дальше уже сопровождать будем мерами поддержки и защитой государства заключила она

Ранее Мария Львова-Белова рассказала о самом трудном моменте в своей работе.