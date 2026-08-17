Львова-Белова выступила за родительский контроль в интернете Львова-Белова: я сторонница родительского контроля в интернете

Москва17 авг Вести.В интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" М.А. Львова-Белова заявила, что выступает за родительский контроль в интернете.

Она отметила, что родители могут отследить перемены в ребенке, вызванные влиянием контента из интернета, и должны этим заниматься.

Я сторонница, например, родительского контроля. Я считаю, что нужно регулировать то время, которое ребенок там находится, и отслеживать те платформы, на которых он проводит много времени, потому что мы можем это сделать, и это в наших силах сказала Львова-Белова

Ранее Мария Львова-Белова выступила в защиту права школьников перейти в 10-й класс.