Москва16 июл Вести.Каждый российский школьник, который закончил 9-й класс, сдал основной государственный экзамен и получил аттестат, имеет право перейти в 10-й класс. Об этом в интервью изданию РАПСИ заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Она уточнила, что в аппарат партии "Едина Россия" уже поступили десять обращений от родителей, чьих детей не взяли в 10-й класс.

Позиция "Единой России": при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест добавила Львова-Белова

Омбудсмен также пояснила, что в ситуация, когда в школе физически не хватает мест, родители могут обратиться за помощью к местных властям, чтобы они предоставили другое учебное заведение. Кроме того, Львова-Белова рекомендовала ученикам средних классов посещать программы по профориентации, экскурсии и мастер-классы.

Ранее в Министерстве просвещения РФ сообщили, что ребенку могут отказать в приеме в 10-й класс, если в школе нет мест. Впрочем, в ведомстве пояснили, что в подобной ситуации метод одно быть найдено в другом учебном заведении.