Львова-Белова рассказала, как ее родные дети общаются с приемными Львова-Белова: родные и приемные дети в моей семье нашли общий язык

Москва17 авг Вести.Родные и приемные дети в моей семье прекрасно ладят между собой. Об этом рассказала в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" М.А. Львова-Белова.

По ее словам, в семье воцарилась атмосфера, при которой всегда можно получить поддержку от близких.

Они прекрасно [ладят между собой]. Это на самом деле самое дорогое, что я сделала для своих детей. Я им подарила друг друга сказала Львова-Белова

Она отметила, что решение о взятии на попечительство приемного ребенка всегда нужно принимать взвешенно и не на эмоциях.

Ранее Мария Львова-Белова раскрыла свой главный жизненный принцип.