Москва17 авгВести.Родные и приемные дети в моей семье прекрасно ладят между собой. Об этом рассказала в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" М.А. Львова-Белова.
По ее словам, в семье воцарилась атмосфера, при которой всегда можно получить поддержку от близких.
Они прекрасно [ладят между собой]. Это на самом деле самое дорогое, что я сделала для своих детей. Я им подарила друг другасказала Львова-Белова
Она отметила, что решение о взятии на попечительство приемного ребенка всегда нужно принимать взвешенно и не на эмоциях.
Ранее Мария Львова-Белова раскрыла свой главный жизненный принцип.