Москва17 авг Вести.Дети должны чувствовать материнскую любовь. Об этом в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Мария Львова-Белова.

Львова-Белова отметила, что у нее 10 детей: пятеро рожденных и пятеро приемных.

Старшие дети требуют еще большего внимания и заботы, чем младшие … Самое главное – это чтобы они чувствовали материнскую любовь. И ее ведь можно давать. Это же не зависит от времени, проведенного с детьми. Это зависит от качества и твоей включенности. Я вот вчера приехала домой в полдвенадцатого вечера с работы. И дети сидят, ждут и говорят: "Мама, книжка". А это для них традиционно. То есть в какое бы время я ни пришла, мама должна почитать. И это их время