Львова-Белова заявила о существенном снижении числа детей в детдомах Львова-Белова: количество детей в детдомах существенно снизилось

Москва17 авг Вести.В России в последние несколько лет существенно снижается число детей в детских домах. Об этом в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Мария Львова-Белова.

По ее словам, стало предприниматься большое количество усилий и мер по тому, чтобы дети при живых родителях не становились сиротами и не попадали в детские дома.

И последние несколько лет идет существенное снижение количества детей в детских домах, количество лишенных и ограниченных в родительских правах родителей, качественнее оказывается помощь. За счет чего? За счет того, что вот эта инспекция дала нам основу для принятия мер в регионах сказала она

Также Львова-Белова добавила, что она возглавила Фонд защиты детей.

Это должен быть большой фонд по адресной помощи семьям с детьми. Будут региональные отделения … будет ресурс, поддержка и помощь и для специалистов, и для конкретных семей, и в изменении той инфраструктуры, которая там складывалась десятилетиями отметила она

Ранее Львова-Белова рассказала о самом счастливом моменте в своей работе.