Москва17 авгВести.В России в последние несколько лет существенно снижается число детей в детских домах. Об этом в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Мария Львова-Белова.
По ее словам, стало предприниматься большое количество усилий и мер по тому, чтобы дети при живых родителях не становились сиротами и не попадали в детские дома.
И последние несколько лет идет существенное снижение количества детей в детских домах, количество лишенных и ограниченных в родительских правах родителей, качественнее оказывается помощь. За счет чего? За счет того, что вот эта инспекция дала нам основу для принятия мер в регионахсказала она
Также Львова-Белова добавила, что она возглавила Фонд защиты детей.
Это должен быть большой фонд по адресной помощи семьям с детьми. Будут региональные отделения … будет ресурс, поддержка и помощь и для специалистов, и для конкретных семей, и в изменении той инфраструктуры, которая там складывалась десятилетиямиотметила она
Ранее Львова-Белова рассказала о самом счастливом моменте в своей работе.