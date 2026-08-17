Москва17 авг Вести.В интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" М.А. Львова-Белова рассказала, какой видит Россию будущего.

На соответствующий вопрос она ответила так:

Большие, многодетные, многопоколенческие семьи с бабушками, дедушками, живущие в своих домах, в больших квартирах. И самое главное - чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу по-настоящему. Чтобы она поняла, что она нужна государству сказала Львова-Белова

Ранее Мария Львова-Белова рассказала, что защита детей остается одним из главных приоритетов "Единой России".