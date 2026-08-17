Москва17 авг Вести.Для российских школьников организована программа, позволяющая им определиться с будущей профессией. Об этом сообщила в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, лидер предвыборного списка "Единой России" М.А. Львова-Белова.

Она обратила внимание, что раннее трудоустройство положительно влияет на подростков.

У нас, например, есть платформа "Билет в будущее", которая позволяет пройти диагностику и определиться, по крайней мере, с вектором "куда я хочу". Это и работа со специалистами, и мастер-классы, и знакомство с разными профессиями, которые ты можешь освоить рассказала Львова-Белова

Кроме того, добавила она, программа профориентации должна быть в связке с колледжами, вузами и в дальнейшем с работодателями.

Также в интервью Мария Львова-Белова раскрыла свой главный жизненный принцип и рассказала, как проходит ее рабочий день.