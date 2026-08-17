Львова-Белова рассказала, как преподавала в музыкальной школе Львова-Белова рассказала, как была педагогом в музыкальной школе

Москва17 авг Вести.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Мария Львова-Белова в 11-м классе преподавала классическую гитару и зарабатывала первые деньги. Об этом она рассказала в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Львова-Белова считает важным раннее трудоустройство, потому что это помогает ребенку определиться, чем он хочет заниматься в дальнейшем.

Я, например, в девятом классе ушла в музыкальное училище и нисколько об этом не жалею, потому что в 11-м классе, когда еще мои одноклассники сидели за партой, я уже преподавала в музыкальной школе, была Марией Алексеевной и зарабатывала свои первые деньги. Я преподавала классическую гитару … Сейчас я не играю. Из моего музыкального прошлого у меня осталось только пение в церковном хоре на службе в храме сказала она

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