Львова-Белова рассказала, как борется с выгоранием Львова-Белова рассказала, что борется с выгоранием прогулками и музыкой

Москва17 авг Вести.В интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" М.А. Львова-Белова рассказала, как борется с выгоранием.

Она призналась, что у нее тоже бывают тяжелые моменты в жизни, вызывающие уныние.

Но надо отметить, что они не очень продолжительны. И в этом, наверное, моя сила. Потому что я немножко погорюю, да, мне нужно ... пойти погулять вокруг какого-нибудь парка, послушать в наушниках любимую музыку и понять, что жизнь прекрасна, что я просто устала и мне просто нужно отдохнуть поделилась Львова-Белова

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